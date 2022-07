Aantal gevallen van apenpokken in Nederland stijgt tot ruim 800

Nog eens 106 mensen in Nederland hebben het apenpokkenvirus opgelopen. Het totale aantal bevestigde besmettingen stijgt daarmee naar 818.

Afgelopen donderdag stond de teller op 712 positieve tests en vorige week maandag op 656. Dit betekent dat het aantal vastgestelde gevallen de laatste paar weken in hetzelfde tempo is opgelopen.

Het virus treft vooral mannen die seks hebben met mannen. Onder de positief geteste mensen zijn ook zes vrouwen en een kind. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat het aantal positieve tests de komende tijd blijft stijgen en houdt er rekening mee dat het virus zich ook kan verspreiden buiten de groep van mannen die seks hebben met mannen.

Komend weekend begint Pride Amsterdam. Zulke evenementen zouden kunnen tot "intensievere verspreiding" van het virus, waarschuwden deskundigen vorige maand in een advies aan de overheid.



In de regio's Amsterdam en Den Haag is maandag de preventieve vaccinatie begonnen van mensen die een groot risico hebben in de toekomst het virus op te lopen. In die regio's zijn de meeste besmettingen vastgesteld. Later zijn mensen in de rest van het land aan de beurt.

De eerste groep bestaat in totaal uit ongeveer 32.000 mensen. Het gaat om mannen die seks hebben met mannen en om transgender personen die hiv-positief zijn of die medicijnen nemen om te voorkomen dat ze hiv oplopen. Het vaccin moet hun lichaam voorbereiden op de besmetting en de afweer trainen om het virus uit te schakelen.



Vaccinaties

In de afgelopen periode is een kleine groep mensen al gericht gevaccineerd tegen het apenpokkenvirus. Deze mensen hadden het risico daadwerkelijk besmet te zijn geraakt, bijvoorbeeld omdat ze seks of ander nauw contact hadden met een besmet persoon.

Wie apenpokken oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaat een uitslag met blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet heel erg ziek van een infectie. Eén patiënt in Nederland heeft in het ziekenhuis gelegen om te worden behandeld aan de huidklachten die bij de besmetting horen. Hij is hersteld en weer thuis. Apenpokken is geen geslachtsziekte, maar verspreidt zich vooral via huid-op-huidcontact. Iedereen kan het virus oplopen.



Gevaar volksgezondheid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties heeft apenpokken zaterdag uitgeroepen tot een internationaal gevaar voor de volksgezondheid. Dat is het hoogste waarschuwingsniveau. Voor Nederland heeft dit geen gevolgen.

Wereldwijd is het virus nu bij ruim 16.000 mensen in 75 landen vastgesteld.

