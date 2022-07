Temperatuur Middellandse Zee nadert recordhoogte

Door aanhoudende hitte in het zuiden van Europa is de watertemperatuur van de Middellandse Zee extreem hoog voor de tijd van het jaar.

Rond Corsica en nabij Nice is het zeewater maar liefst 30 graden, 6 graden hoger dan gemiddeld in deze tijd van het jaar en aangezien water veel minder snel opwarmt dan lucht is dit extra uitzonderlijk.

De laatste jaren was de Middellandse Zee wel vaker warm maar door de extreme hitte in Zuid-Europa en Noord-Afrika komt daar dit jaar nog een schep bovenop. De extreem hoge zeewatertemperaturen hebben een grote impact op ecosystemen, maar zeker ook op het weer later dit jaar.

Hoewel de temperatuur in zeeën en oceanen doorgaans niet zo snel veranderd, spelen ze wel een cruciale rol in het hele ecosysteem. Doordat deze veel energie te kunnen opnemen zit 90 procent van de extra warmte veroorzaakt door klimaatverandering opgeslagen in de oceanen. Daardoor komen op steeds meer plekken ter wereld 'Marine Heatwaves' voor en die hebben grote gevolgen voor de biodiversiteit in de zeeën en oceanen.



Concreet worden soorten die in koud water leven minder talrijk of verdwijnen ze, terwijl soorten die in warm water leven meer voorkomen. Als gevolg hiervan zien wetenschappers een homogenisering van de biodiversiteit die door het naderende temperatuurrecord dreigt te worden verslechterd.

Bovendien zorgt de opwarming van de Middellandse Zee voor een verandering van dominante soorten ten gunste van kleinere soorten. Als gevolg hiervan zal het maximale gemiddelde gewicht van vissen in de Middellandse Zee naar verwachting met 49 procent afnemen in 2050 als gevolg van opwarmend water, verminderde zuurstofvoorziening en overbevissing.





