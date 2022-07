Onderzoek naar nieuwe bosbrandjes in Noord-Marokko, vermoedelijk aangestoken

De autoriteiten in het noorden van Marokko zijn een onderzoek gestart naar een reeks nieuwe bosbranden die de afgelopen dagen de kop opdoen.

Terwijl hulpdiensten nog hard aan het werk zijn om de laatste actieve bosbranden onder controle te krijgen ontstaan er al weer nieuwe brandjes elders.

Klimaatverandering heeft er veel mee te maken maar dat kan volgens de autoriteiten niet de enige oorzaak zijn van de wildgroei aan nieuwe bosbrandjes die de afgelopen dagen zijn opgetekend. De autoriteiten vermoeden dat er sprake is van opzet of grove nalatigheid. Brandweerlieden hebben tijdens bluswerkzaamheden sporen aangetroffen die daar op duiden.

Larache

Bosbranden in de regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima hebben in de maand juli duizenden hectare bos verwoest. Meer dan 2.000 leden van de brandweer, hulptroepen, het leger (FAR), vrijwilligers en ambtenaren van water- en bosdiensten strijden al dagenlang tegen de allesverwoestende vuurzee. Het El Kolla-bos in Larache is, met 7.800 hectare verloren groen, het hardst getroffen.



De grondinterventieteams worden bijgestaan door blusvliegtuigen en voor het eerst werden ook drones ingezet om de vuurzee te volgen en nieuwe brandhaarden te detecteren. De meeste branden zijn inmiddels onder controle. Hulpdiensten waren in het begin vooral bezig met evacuaties van nabijgelegen dorpen.

De autoriteiten hebben patrouilles ingezet om er voor te zorgen dat alle sintels zijn gedoofd en om te voorkomen dat ze opnieuw ontbranden. Door de aanhoudende hittegolf, het droge weer en een sterke oosterwind kunnen kleine brandjes snel om zich heen grijpen.

