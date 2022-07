Moslima's met hoofddoek vaker afgewezen voor baan

Gesluierde moslimvrouwen worden vaker afgewezen bij sollicitaties, ook vaker dan moslima's zonder hoofddoek.

Dat blijkt uit onderzoek in Nederland, Duitsland en Spanje. De uitkomst van het onderzoek bewijst dat het dragen van islamitische kleding zwaarder weegt bij discriminatie dan alleen een islamitische of migratie-achtergrond.

Naast het dragen van de islamitische sluier leidt de vermelding van vrijwilligerswerk in een islamitische liefdadigheidsorganisatie of een ander religieus centrum ook vaak tot afwijzing voor een baan.

Het onderzoek maakt deel uit van een veel breder Europees onderzoek naar discriminatie. Voor het project werden duizenden fictieve sollicitaties uitgestuurd om de verschillen in de reacties te peilen. Voor de analyse van de 2.397 sollicitaties werd onderscheid gemaakt tussen functies met veel en weinig persoonlijk klantcontact. Gebleken is dat er sprake is van "sterke discriminatie" van moslima's met hoofddoek.



Van de witte vrouwen werd in Nederland bijna 70 procent opgeroepen voor een gesprek of gevraagd om meer informatie. Gesluierde moslima's maar 34,5 procent en moslima's zonder hoofddoek 48,5 procent.

Bij beroepen met veel klantcontacten zijn de verschillen groter: 65 procent van de witte vrouwen werd uitgenodigd, 41,7 procent van de ongesluierde moslima's en slechts 17,6 procent van de moslima's met hijab. In Duitsland werden vergelijkbare percentages opgetekend. In Spanje was het verschil voor gesluierde moslima's veel minder.



Tussen de landen gelden overeenkomsten en verschillen. Van de Duitsers en Spanjaarden vindt een kwart dat islamitische kleding in het openbaar verboden zou moeten zijn. In Nederland ligt dat lager (14,5 procent). Desondanks kent Nederland, net als Duisland, wettelijke restricties op het dragen van islamitische kleding. Spanje niet.

Het aandeel van moslims onder de bevolking in Nederland is met 7,1 procent vergelijkbaar met Duitsland (6,1 procent). In Spanje ligt dat aandeel veel lager (2,6 procent). Het Zuid-Europese land kent ook pas sinds begin deze eeuw toenemende immigratie uit islamitische landen.



Het is niet het eerste onderzoek naar discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Een experiment van het Verwey-Jonker Instituut wees vorig jaar uit dat MBO-studenten met een migratie-achtergrond in Utrecht grotere moeite hebben om een stageplek te vinden. Vooral mannen met een migratie-achtergrond hadden minder kans op een stageplek dan jonge vrouwen.

Discriminatie op de arbeidsmarkt werd in 2010 ook aangekaart in het rapport 'Liever Mark dan Mohammed' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

