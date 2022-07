Luchthavens Marokko registreerden bijna 7,5 miljoen passagiers in 1e helft 2022

In de eerste zes maanden van dit jaar hebben Marokkaanse luchthavens 7,43 miljoen passagiers ontvangen

Dat meldt de nationale luchthavenautoriteit ONDA maandag in een persbericht.

Het aantal passagiers lag in de eerste zes maanden van dit jaar op 64 procent, in vergelijking met dezelfde periode in het pre-pandemische 2019. Het aantal luchthavenbewegingen ligt op 72 procent.

Het internationaal vliegverkeer naar Marokko lijkt zich te herstellen, ondanks dat de coronagerelateerde vliegbeperkingen pas op 7 februari werden opgeheven, meldt ONDA in het persbericht.



De luchthaven Mohammed V in Casablanca blijft de belangrijkste luchthaven van het land. In de eerste zes maanden kwamen maar liefst 2.756.685 passagiers, via 27.258 vluchten, aan in Casablanca. Het aantal ligt op 59 procent van het niveau uit 2019.

De tweede luchthaven is Marrakech Menara, daar kwamen 1.764.080 passagiers aan (56 procent van het aantal uit 2019). Op de derde positie staat de luchthaven Agadir Al Massira, met 613.917 passagiers (63 procent vergeleken met 2019).



In de aanloop naar de zomervakantie toe loopt ook het aantal inkomende reizigers toe. Zo registreerde de maand maart een herstelpercentage van 70 procent, terwijl de maanden mei en juni een herstelpercentage van respectievelijk 109 procent en 89 procent optekenden.

Waar de drie belangrijkste luchthavens de cijfers van 2019 nog moeten evenaren hebben andere luchthavens in het land de cijfers uit 2019 al ruim overschreden. Zo registreerden de luchthavens van Tetouan, Guelmim en Oujda, respectievelijk 444 procent, 126 procent en 104 procent van het aantal passagiers in 2019.

