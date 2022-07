Zes doden bij bestorming VN-hoofdkantoor in Congo

Bij een bestorming van het VN-hoofdkantoor in de Democratische Republiek Congo zijn maandag zes mensen om het leven gekomen.

De relschoppers drongen het gebouw in het oostelijk gelegen Goma binnen en vernielden en stalen meubels, totdat beveiligers hen met traangas en vuurwapens wisten terug te dringen.

Leden van de partij van president Felix Tshisekedi en maatschappelijke organisaties hadden opgeroepen tot demonstraties bij het VN-gebouw, nadat de voorzitter van de Senaat midden juli de VN-missie Monusco gevraagd had Congo te verlaten.

Monusco is al twintig jaar in Congo en probeert de vrede er te herstellen, ondanks de aanwezigheid van ongeveer 130 gewapende groepen die willen profiteren van de grondstoffen in het land, zoals koper, goud en diamanten.

