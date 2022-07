Egypte waarschuwt Ethiopië voor eenzijdige beslissingen over controversiële Nijl-dam

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi heeft Ethiopië maandag gewaarschuwd voor de gevolgen van eventuele eenzijdige stappen met betrekking tot het controversiële damproject in de rivier de Nijl.

Tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Somalische president Hassan Sheikh Mohamud in Caïro zei Al-Sisi dat hij het eens was met zijn Somalische ambtgenoot over de ernst van eventuele eenzijdige stappen in het dossier van de Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD). "Samenwerking tussen oeverstaten is belangrijk om schade te voorkomen", benadrukte Al-Sisi.

Sjeik Mohamud begon zondag aan een officieel bezoek aan Egypte, zijn zevende overzeese bezoek sinds hij in mei president werd. De twee leiders hebben afgesproken om de coördinatie tussen Egypte en Somalië met betrekking tot de veiligheid in de Rode Zee te intensiveren.

De twee staatshoofden spraken onder meer over regionale ontwikkelingen in de Hoorn van Afrika. "We zijn overeengekomen om samen te werken om de veiligheid en stabiliteit in deze belangrijke en strategische regio te handhaven", zei hij.



Ook werd gesproken over de controversiële Ethiopische stuwdam, die is eerder dit jaar begonnen met het opwekken van stroom. De GERD is al langer een twistpunt tussen Ethiopië, Soedan en Egypte. Die laatste twee landen zijn beide afhankelijk van de Nijl voor onder meer drinkwater voor hun bevolking en ze zijn dan ook bang dat Ethiopië de toestroom van vers water kan beperken door de dam.

Egypte en Soedan pleiten dan ook voor een juridisch bindende overeenkomst over de invulling en werking van de GERD, een eis die door Ethiopië wordt weerstaan. Jarenlange onderhandelingen tussen de drie landen hebben geen enkele doorbraak opgeleverd.



Vorig jaar riep de VN-Veiligheidsraad Egypte, Ethiopië en Soedan op om de onderhandelingen onder leiding van de Afrikaanse Unie te (AU) hervatten om "binnen een redelijke termijn" een akkoord te bereiken over het vullen en in gebruik nemen van de dam.

Ethiopië is deze maand begonnen met het vullen van de dam in de derde fase, ondanks tegenstand van Egypte en Soedan.

