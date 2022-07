Ryanair kritisch over Brexit: werkvisum verkrijgen makkelijker voor Marokkanen dan EU-burgers

Het is voor de Ierse budgetmaatschappij Ryanair makkelijker om aan personeel uit Marokko te komen dan uit lidstaten van de Europese Unie (EU).

Dat zei Ryanair CEO Michael O'Leary in een interview met BBC Radio 4 waarin hij zich kritisch uitliet over het post-Brexit-beleid van het Verenigd Koninkrijk (VK). O'Leary betreurde vooral het feit dat Marokkaanse werknemers makkelijker aan een werkvisum kunnen komen dan EU-burgers.

Hij noemt het "bizar" dat zijn bedrijf in een handomdraai werkdocumenten kan verkrijgen om Marokkanen als cabinepersoneel in te zetten maar het vrijwel onmogelijk is om een werkvisum te krijgen voor Portugezen, Italianen of Slowaakse jongeren.

De Ryanair-baas heeft de Britse regering opgeroepen om een ​​praktischere invulling te geven aan de Brexit. Het vergemakkelijken van visumprocedures voor Europeanen kan volgens O'Leary bijdragen aan het verhelpen van de crises op Europese luchthavens.



"Er zijn niet genoeg mensen in het VK die deze banen willen doen", zei hij verwijzend naar de personeelsdruk tijdens het hoofdseizoen van de zomervakantie.

Illegaal

De prijsvechter stond begin deze maand onder vuur nadat Spaanse vakbonden het bedrijf betichtten van het illegaal inzetten van Marokkaans cabinepersoneel op vluchten binnen de EU. Marokkaanse piloten zouden vluchten hebben bestuurd tussen Malaga, Mahon, Menorca en Mallorca.



De Marokkaanse bemanningsleden staan niet geregistreerd bij de Spaanse autoriteiten en mogen volgens de vakbondsvoorzitter dus niet werken op binnenlandse vluchten in Spanje of de EU.

Annuleringen

Ondanks de crises op Europese luchthavens weet Ryanair zichzelf aardig staande te houden. O'Leary sprak zijn tevredenheid uit over de manier waarop zijn onderneming de verstoring van de sector aanpakt; slechts 0,3 procent van de vluchten van het bedrijf werden geannuleerd, lager dan bij concurrenten British Airways (3,5 procent) en EasyJet (2,8 procent).

Ryanair kon deze bemoedigende resultaten behalen dankzij de "goede prestatie" van het bedrijf tijdens de uitbraak van het coronavirus. Het beleid zou hebben bijgedragen aan het behoud van personeel tijdens de coronapandemie.

