Meknes: schooldirecteur opgepakt wegens vermeende handel in valse diploma's

marokko 26 jul 17:57

In politie in Meknes heeft de directeur van een onderwijsinstelling gearresteerd voor zijn vermeende betrokkenheid in de verkoop van valse diploma's.

De zaak kwam aan het licht nadat meerdere fraudemeldingen werden gedaan bij de autoriteiten, meldt dagblad Assabah. De schooldirecteur werd op heterdaad betrapt tijdens een undercover politieoperatie. Een agent deed zich voor als student en sprak met de verdachte af om in ruil voor 5.000 DH (€ 480) een gecertificeerd diploma te ontvangen. © MAROKKO.NL 2022