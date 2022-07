Marokko verlengt coronanoodtoestand tot 30 september

De Marokkaanse regering heeft vandaag de noodtoestand verlengd tot eind september.

Marokko was aanvankelijk van plan de noodtoestand op 31 juli te beëindigen. De sanitaire noodtoestand in Marokko werd in maart 2020 voor het eerst ingevoerd en is tot dusver 27 keer verlengd.

Het verlengen van de noodtoestand geeft de regering mogelijkheden tot het treffen van "uitzonderlijke maatregelen" op het moment dat een nieuwe coronagolf uitbreekt.

De piek van de huidige coronagolf is gepasseerd en ondanks de grote aanwas van toeristen in het land is het aantal nieuwe besmettingen sinds begin juli aan het dalen. Ook de vieringen rondom het offerfeest Eid al-Adha hebben niet geleid tot een nieuwe opleving van het longvirus.



Het land heeft de afgelopen twee jaar vier coronagolven meegemaakt, inclusief de huidige Omricon-golf, die opgevolgd werden met draconische maatregelen vanuit de regering, zo ging het land meermaals op slot en werd twee keer maandenlang een avondklok ingevoerd.

Ondanks dat de besmettingsgraad van de huidige golf vergelijkbaar is met de golf begin dit jaar, bleek de ernst van de besmettingen ditmaal aanzienlijk lager. Dat komt voor een groot deel door de hoge vaccinatiegraad van 80 procent, stellen de autoriteiten.



Op het hoogtepunt van de huidige coronagolf werden ongeveer 4.000 dagelijkse nieuwe besmettingen opgetekend. Dat aantal is de afgelopen dagen gezakt naar 'slechts' enkele honderden. Officieel telt het land momenteel zo'n 7.000 actieve besmettingsgevallen maar het aantal ligt hoogstwaarschijnlijk hoger omdat minder mensen zich laten testen.

Zo'n 120 patiënten liggen momenteel met corona in het ziekenhuis. Tijdens de eerste Omicron-golf eerder dit jaar registreerde het land ongeveer 4.200 kritische besmettingsgevallen en 1.200 doden.

© MAROKKO.NL 2022