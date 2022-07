Marokkaanse blauwhelm overleden in Congo bij demonstraties tegen VN-missie

In de Democratische Republiek Congo (DRC) zijn deze week zeker twaalf burgers en drie VN-militairen gedood tijdens demonstraties tegen de VN-vredesmissie in het land.

Onder de drie overleden VN-soldaten zit een Marokkaanse militair van de Koninklijke Strijdkrachten (FAR). Ook zijn er tientallen gewonden gevallen.

De doden vielen bij protesten in Goma en Butembo, twee steden in het oosten van de DRC. Volgens veel burgers slaagt de VN-vredesmissie in het land (Monusco) er niet in mensen te beschermen tegen de gewelddadige milities die actief zijn in de regio.

Volgens de actievoerders kan de organisatie zich beter terugtrekken uit het land. Er zijn zeker 120 verschillende gewapende groepen actief in de DRC, waaronder de M-23 rebellengroep en terreurgroep Daesh.



Bestorming

Maandag was de eerste dag van demonstraties tegen de VN-vredesmissie. Een opslagplaats en een lokaal hoofdkwartier van de VN in Goma werden bestormd door honderden boze demonstranten. Daarbij werden door de VN-troepen meerdere waarschuwingsschoten gelost. Enkele VN-medewerkers werden met spoed geëvacueerd.

Leden van de partij van president Felix Tshisekedi en maatschappelijke organisaties hadden opgeroepen tot demonstraties bij het VN-gebouw, nadat de voorzitter van de Senaat midden juli de VN-missie Monusco gevraagd had Congo te verlaten.



Momenteel zijn er ruim 18.000 medewerkers van Monusco actief in het land, waarvan 12.000 blauwhelmen zijn. Monusco is al twintig jaar in Congo en probeert de vrede er te herstellen, ondanks de aanwezigheid van ongeveer 130 gewapende groepen die willen profiteren van de grondstoffen in het land, zoals koper, goud en diamanten.

De VN hebben eerder al aangekondigd de missie af te schalen, maar het is onduidelijk wanneer dit in gang gezet zal worden. De VN-missie heeft nog niet officieel gereageerd op het recente geweld.

VN-baas António Guterres heeft woensdag zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de overleden VN-militairen.

