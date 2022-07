WHO adviseert minder sekspartners tegen apenpokken

In de strijd tegen het apenpokkenvirus zouden mannen die seks hebben met meerdere mannen het aantal sekspartners moeten beperken.

Zo kunnen ze het risico op infectie verminderen, meent de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO ) over de groep mensen die het meest worden getroffen.

Met het opvallende advies hoopt het WHO de groeiende uitbraak te kunnen indammen. Veruit de meeste besmettingen met het virus vinden plaats bij homo- en biseksuele mannen. Vandaar dat WHO-baas Tedros zich speciaal tot die groep richt.

Behalve het tijdelijk verminderen van het aantal seksuele partners zouden deze mannen ook seks met nieuwe partners moeten heroverwegen. Als ze toch seks hebben zouden ze contactgegevens moeten uitwisselen zodat ze elkaar kunnen waarschuwen voor het geval dat. De beste manier om je tegen infectie te beschermen, is "het risico op blootstelling te reduceren", aldus Tedros.



Inmiddels zijn ruim 18.000 gevallen van apenpokken in 78 landen bij de WHO gemeld, met meer dan 70 procent van de besmettingen in Europa. Ongeveer 10 procent van de geïnfecteerden belandt in het ziekenhuis, vooral om pijn te bestrijden.

Boodschap voor korte termijn

De WHO stelt dat adviezen om het aantal seksuele partners te verminderen "uit de gemeenschappen zelf" afkomstig zijn. Ook moet de oproep worden gezien als "een boodschap voor de korte termijn" in de hoop dat de uitbraak van korte duur zal zijn.

Deskundigen waarschuwen ook dat het verkeerd is te denken dat slechts één gemeenschap door de ziekte kan worden getroffen. Ze benadrukken dat het virus zich ook kan verspreiden via regelmatig huid-op-huidcontact, kussen, knuffelen en ook via druppeltjes of het aanraken van besmet beddengoed of handdoeken.

© ANP 2022