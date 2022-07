Amendis gestart met aanleg eerste zonne-energiecentrale in Tanger

De bouwwerkzaamheden aan de eerste fotovoltaïsche zonne-energiecentrale in de regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima zijn dinsdag gestart.

De zonne-energiecentrale in de gemeente Hjar Nahal wordt gebouwd op een oppervlakte van 75 hectare en moet straks 67 gigawattuur (GWh) stroom genereren.

De stroomopbrengst is gelijk aan het verbruik van 8.000 huishoudens maar zal worden gebruikt door NUTS-bedrijf Amendis zelf. De onderneming beschikt al over vijf windparkprojecten die gezamenlijk 392 MW stroom opwekken, dat is zo'n 10 procent van alle hernieuwbare energie die momenteel in Marokko wordt opgewekt.

Het project gaat 370 miljoen DH (€ 36 miljoen) kosten.

