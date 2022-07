Marokko gestart met landelijke screeningcampagne tegen hepatitis C

In Marokko is donderdag gestart met de landelijke screeningscampagne tegen virale Hepatitis C (HCV).

De start van de campagne valt gelijktijdig met Wereldhepatitisdag, die jaarlijks plaatsvind op 28 juli, en is bedoeld om kennis en bewustzijn over Hepatitis C te vergroten en gerichte diagnostiek te bevorderen.

Onder de slogan 'Voor een Marokko zonder Hepatitis C' worden tot 28 december 150.000 HCV-screeningtests uitgevoerd. Ook is het startsein gegeven aan het Nationaal Strategisch Plan voor de Bestrijding van Virale Hepatitis 2022-2026.

Doel van het ambitieuze plan is om het aantal nieuwe infecties en HCV-gerelateerde sterfte tegen 2026 met 50 procent te verminderen. Tegen 2030 moet het land HCV-vrij zijn, daarmee worden jaarlijks 4.000 levens gered en worden 2.300 HCV-gerelateerde kankers voorkomen.



Het land begon in 2016 met een strategische plan tegen Hepatitis C. Het plan omvatte onder meer de aankoop van nieuwe medicijnen en de lancering van landelijke voorlichtingscampagnes om vroege diagnose van de ziekte mogelijk te maken. Een besteding voor de aankoop van medicijnen tegen Hepatitis C werd echter begin 2020 geannuleerd vanwege de uitbraak van het coronavirus.

In Marokko lijden 125.000 mensen aan chronische HCV. Hepatitis C een ernstige ziekte die zich langzaam ontwikkelt en bovendien zeer besmettelijk is. Overdracht van het virus gebeurt meestal via onveilige injecties of bloedtransfusies.



De meeste mensen ontdekken de ziekte bij toeval. Verergerende factoren die de complicaties vermenigvuldigen veroorzaken cirrose en leverkanker. De kans dat het Hepatitis C virus wordt overgedragen via seks is klein, maar wel mogelijk.

In 2017 schatte de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat wereldwijd ongeveer 71 miljoen mensen chronische hepatitis C-infecties hebben met 399.000 doden per jaar.

