Israël: Marokko is 'meest acceptabele' bemiddelaar in 'conflict' met Palestina

Marokko en de Marokkaanse koning Mohammed VI gaan een steeds grotere en belangrijkere rol spelen in de toenadering tussen Palestina en Israël.

Dat stelt de Israëlische minister voor Regionale Samenwerking, Issawi Frej, in een interview met de Israëlische nieuwsdienst iNews24.

Frej was eerder deze week in Marokko en sprak over het Israëlisch-Palestijns conflict. "Het Koninkrijk Marokko is een acceptabele en vriendelijke bemiddelaar voor beide partijen; zowel Palestijnen als Israëliërs. Ik heb dat gehoord van zowel Palestijnen als Israëli's", zei Frej.

Hij verwees onder meer naar het Marokkaanse voorzitterschap van het Al Quds-comité en herinnerde er aan dat in Israël meer dan een miljoen Marokkanen wonen.



"Marokko moet een sleutelrol spelen in de toenadering, omdat dit proces de weg vrij maakt voor toekomstige politieke kansen". De Israëlische minister zegt te geloven in een tweestatenoplossing maar beweert dat momenteel niet wordt voldaan aan de voorwaarden.

Om tot een compromis te komen zullen Palestijnen en Israëli's eerst "voorwaarden moeten creëren en parameters moeten worden vastgesteld". Marokko kan daar een grote rol in spelen, stelt de bewindsman.

"Om dit vertrouwen op te bouwen hebben we een aanvaardbare bemiddelaar nodig en Marokko is het meest wederzijds aanvaardbare onder alle volkeren van de regio", aldus de Israëlische minister voor Regionale Samenwerking.

