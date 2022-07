Israël herhaalt steun voor Sahara-plannen Rabat

De Israëlische minister van Justitie Gideon Sa'ar heeft opnieuw steun betuigd voor het standpunt van Marokko over de Sahara-kwestie.

Dat deed Sa'ar woensdag in Rabat tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Marokkaanse buitenlandminister Nasser Bourita.

Sa'ar is in Marokko voor werkbezoek en had eerder deze week een ontmoeting met zijn Marokkaanse ambtgenoot Abdellatif Ouahbi. De twee landen hebben een overeenkomst gesloten om de bilaterale justitiële samenwerking te versterken.

In zijn slotverklaring ze Sa'ar te hopen op een spoedig bezoek van Bourita aan Israël.

