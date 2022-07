China waarschuwt Biden 'niet met vuur te spelen' rond Taiwan

De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden gewaarschuwd "niet met vuur te spelen" rond Taiwan.

De Verenigde Staten moeten zich houden aan het zogenoemde één-China-principe, dus dat Taiwan deel is van China en niet onafhankelijk.

Amerikaanse acties moeten in overeenstemming zijn met hun woorden, zou Xi tegen Biden hebben gezegd in hun jongste telefoongesprek, melden Chinese staatsmedia. Het communistische China verzet zich krachtig tegen een onafhankelijk, westers georiënteerd Taiwan.

Beijing wil ook geen inmenging van buitenlandse krachten in de kwestie, aldus Xi. "Degenen die met vuur spelen, zullen zich uiteindelijk verbranden. Ik hoop dat de Amerikaanse kant dat volledig begrijpt." Xi gebruikte dergelijke woorden eerder al om het Chinese standpunt kracht bij te zetten.



President Biden benadrukte op zijn beurt dat het beleid van de Verenigde Staten over Taiwan niet is veranderd, liet het Witte Huis weten. "De Verenigde Staten zijn sterk gekant tegen eenzijdige pogingen om de status quo te veranderen" of de vrede en stabiliteit te ondermijnen.

Bezoek

Beide presidenten zouden hun gesprek "openhartig en diepgaand" hebben gevonden, aldus Chinese staatsmedia verder. Volgens het Witte Huis telefoneerden Biden en Xi ruim twee uur met elkaar en was het contact bedoeld om de relatie stabiel te houden ondanks toenemende spanningen.



Het was het vijfde gesprek tussen de twee wereldleiders, dat volgens ingewijden onder meer is ingegeven door het aangekondigde bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, aan Taiwan.

Pelosi wil met haar bezoek haar steun aan Taiwan betuigen, nu het eiland onder toenemende druk van China staat. Beijing beschouwt Taiwan als afvallige provincie en heeft al aangegeven dat een bezoek van Pelosi tot "resolute en krachtige" maatregelen zal , waaronder het instellen van een vliegverbod rond het eiland.

