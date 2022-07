Marokko: verdachte opgepakt voor aansteken bosbrand Larache

De Koninklijke Gendarmerie heeft woensdag een man opgepakt voor zijn vermeende betrokkenheid bij het uitbreken van de bosbranden in het Bani Jerfe-bos in de provincie Larache.

De arrestatie volgt op het onderzoek dat de autoriteiten onlangs zijn gestart naar de reeks nieuwe bosbranden die de afgelopen dagen de kop op deden.

De verdacht (40) is woonachtig in de Ramla-regio in Beni Jervet. Tijdens de aanhouding zou de man hebben toegegeven dat hij afval aan het verbranden was in de omgeving van zijn woning.

Volgens de autoriteiten heeft de onzorgvuldigheid van de verdachte geleidt tot het ontstaan van de bosbrand in Larache.



