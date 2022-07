Marokko: handel met 14 landen verantwoordelijk voor 80 procent handelstekort

De handel met 14 landen is verantwoordelijk voor 80 procent van het handelstekort van Marokko.

Dat zei de Marokkaanse minister van Handel en Industrie, Ryad Mezzour, in de Tweede Kamer tijdens een presentatie van de routekaart voor exportontwikkeling.

Meer dan 40 procent van het handelstekort wordt toegeschreven aan landen waarmee Marokko momenteel geen vrijhandelsovereenkomsten (FTA) heeft. Volgens Mezzour heeft de opkomst van nieuwe economieën zoals China, Turkije en Rusland de afgelopen twee decennia bijgedragen aan een opmerkelijke verbetering van de kwaliteit van de handel.

Tussen 1998 en 2021 is het handelstekort met 13 procent toegenomen als gevolg van de handel met landen zonder FTA, in tegenstelling tot de 10 procent toename die werd veroorzaakt door de handel met landen waar wel een FTA mee is gemoeid.

De Marokkaanse export dekt momenteel 62 procent van de import, aldus handelsminister Mezzour.



