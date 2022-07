Oud-premier Marokko onder vuur na 'homofobe' uitspraken over apenpokkenvirus

marokko 26 jul 20:54

Oud-premier Saâd Eddine El Othmani is in Marokko in opspraak geraakt nadat hij op Twitter schreef dat het apenpokkenvirus voornamelijk voorkomt onder homoseksuele mannen.

In zijn bericht verwees hij naar het gevaar van homoseksuele relaties. Het verlaten van de Fitrah (de aangeboren zuiverheid van Allah) zou volgens El Othmani een gevaar vormen voor de mens, de volksgezondheid, het leven en het algehele bestaan. Wereldwijd is het apenpokkenvirus nu bij ruim 16.000 mensen in 75 landen vastgesteld. Onderzoeken in meerdere landen hebben aangetoond dat het virus momenteel vooral mannen treft die seks hebben met mannen. Critici noemen de verklaring van El Othmani echter "homofoob" en "stigmatiserend". Gevaar volksgezondheid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties heeft apenpokken vorige week uitgeroepen tot een internationaal gevaar voor de volksgezondheid. Dat is het hoogste waarschuwingsniveau.

Ook adviseert de WHO mannen die seks hebben met meerdere mannen het aantal sekspartners te beperken. Zo kunnen ze het risico op infectie verminderen. Met het opvallende advies hoopt het WHO de groeiende uitbraak te kunnen indammen. Behalve het verminderen van het aantal seksuele partners zouden deze mannen ook seks met nieuwe partners moeten heroverwegen. Als ze toch seks hebben zouden ze contactgegevens moeten uitwisselen zodat ze elkaar kunnen waarschuwen voor het geval dat. © MAROKKO.NL 2022