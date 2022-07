Douane onderschept voor 35 miljoen euro coke in haven Rotterdam

De douane heeft in de haven van Rotterdam bij diverse controles in totaal 475 kilo cocaïne onderschept, met een straatwaarde van ruim 35 miljoen euro.

Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. De controles werden vorige week vrijdag en in de nacht van donderdag op vrijdag gedaan.

Op 22 juli vonden douaniers in een container met afvalmateriaal, afkomstig uit Colombia, tien grote bundels met driehonderd pakketten coke, met een totaalgewicht van 300 kilo. De container was bestemd voor een bedrijf in Maassluis, aldus het OM.

In de nacht van donderdag op vrijdag onderschepte de douane 175 kilo cocaïne, verstopt in tien dozen. De partij bevond zich in een container met make-upaccessoires die was verzonden vanuit Panama. Deze container had een bedrijf in Amsterdam als bestemming.

Beide bedrijven hebben vermoedelijk niets te maken gehad met de smokkel, zegt justitie.

