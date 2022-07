Oekraïne klaagt in Libanon over lading gestolen gerst

De Oekraïense ambassadeur in Beiroet heeft de Libanese regering om opheldering gevraagd over de komst van een lading gerst uit het bezette deel van Oekraïne.

Volgens ambassadeur Igor Ostasj is de lading waarschijnlijk gestolen. Hij zei dat een Syrisch schip de gerst heeft vervoerd van de haven Feodosia op de Krim naar Tripoli in Libanon, waar het schip woensdag aanmeerde.

Een graanhandelsbedrijf met hoofdkwartier in Turkije heeft de lezing van de Oekraïense ambassadeur tegengesproken. Het gaat volgens de Loyal Agro Company om een schip met vooral meel dat uit Rusland komt en is bestemd voor particuliere afnemers in Libanon. De Libanese overheid heeft zich nog niet uitgelaten over de kwestie.

Turkije en de Verenigde Naties hebben onlangs overeenkomsten gesloten met Oekraïne en Rusland over de veilige export van graan uit Oekraïne over de Zwarte Zee. Het gaat om graan uit het deel van het land dat niet in Russische handen is en waar de uitvoer over zee door de oorlog niet mogelijk is.



Volgens bronnen van het Russische persbureau RIA Novosti vaart mogelijk vrijdag voor het eerst een vrachtschip met graan uit op basis van deze overeenkomsten en gaat het over de Zwarte Zee richting Istanbul. Het schip zou alleen "bij overmacht" in de haven blijven.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski is vrijdag naar de haven van Tsjornomorsk gegaan en heeft laten weten dat Oekraïne klaarstaat om graan te verschepen. Er ligt minstens 20 miljoen ton graan op verscheping te wachten in Oekraïne.

