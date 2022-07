marokko 29 jul 18:42

De brand in het bos van Bni Hassan in de gemeente Beni Layeth is onder controle.

Dat melden de lokale autoriteiten in Tetouan. Hulpdiensten zijn momenteel nog bezig met het voorkomen dat resterende brandjes weer oplaaien. De brand heeft zo'n 500 hectare bosareaal is de as gelegd. Er zijn geen doden gevallen, wel werden uit voorzorg 46 gezinnen uit nabijgelegen dorpen geëvacueerd. © MAROKKO.NL 2022