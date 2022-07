Algerije en Nigeria tekenen intentieovereenkomst voor aanleg trans-Sahara-gaspijpleiding

De energieministers van Algerije, Nigeria en Niger hebben donderdag in Algiers een memorandum van overeenstemming (MvO) ondertekend voor de realisatie van het Trans-Sahara Gas Pipeline (TSGP)-project.

De ondertekening gebeurt naar aanleiding van de derde tripartiete ministeriële bijeenkomst van Algerije-Niger-Nigeria op het International Conference Centre (CIC).

De bijeenkomst was gewijd aan het haalbaarheidsonderzoek voor het project en in het bijzonder naar de voortgang van de uitvoering van de routekaart die in Nigeria is aangenomen. Het ambitieuze megagastransportproject doorkruist drie landen over een route van meer dan 4.000 km.

In 2009 tekenden Nigeria en Algerije de overeenkomst voor de aanleg van de Trans-Sahara maar deze belande in de jaren daarna in de vergetelheid. Na een ontmoeting tussen de Algerijnse en Nigeriaanse buitenlandministers verscheen het project in 2018 weer op de politieke agenda.



Het project raakte in november 2020 in een stroomversnelling nadat deze werd opgegraven door de voormalige buitenlandminister Sabri Boukadoum, tijdens een ontmoeting met zijn Nigeriaanse evenknie in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja.

Beginstadia

In september vorig jaar meldden de Algerijnse autoriteiten dat de haalbaarheidsstudie naar het project zou zijn voltooid. De ondertekening van de intentieverklaring donderdag toont echter aan dat die verklaring van Algiers onjuist was.



Een maand geleden onthulde de Algerijnse energieminister Mohamed Arkab al dat de technische studiefase voor het pijpleidingproject nog niet eens is begonnen, een gegeven dat vorig jaar al door de Marokkaanse autoriteiten werd aangekaart.

De misleidende verklaring van Algiers kwam nadat Marokko en Nigeria in augustus vorig jaar bekend maakten dat de werkzaamheden aan het Ajaokuta-Kaduna-Kano-traject (AKK) van de pijpleiding waren gestart.



De Trans-Sahara gaspijpleiding wordt gezien als een directe concurrent voor de Marokko-Nigeria-gaspijpleiding. Volgens Algerije is TSGP "veiliger" en "economisch levensvatbaarder" omdat deze 'slechts' 4000 kilometer lang is en maar door drie landen loopt.

De Marokko-Nigeria gaspijpleiding is daarentegen 7000 kilometer lang, loopt door 15 landen, waarvan een deel onder water in de Atlantische Oceaan. Desondanks wordt steeds meer duidelijk over het prestigieuze project en hebben Nigeria en Marokko de zoektocht naar fondsen om het ​​gaspijpleidingproject te financieren, geïntensiveerd.



