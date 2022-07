Tweede dode door apenpokken in Spanje

In Spanje is een tweede sterfgeval door apenpokken gerapporteerd, een dag nadat de eerste dode door de ziekte werd gemeld.

"Van de 3750 patiënten zijn er 120 in het ziekenhuis opgenomen en zijn er twee overleden", meldde het Spaanse ministerie van Volksgezondheid.

De meeste besmette personen in Spanje zijn man, de gemiddelde leeftijd is 37 jaar. Kort voor Spanje meldde Brazilië een eerste sterfgeval als gevolg van het apenpokkenvirus. Dat was de eerste dode buiten Afrika in de huidige uitbraak die een kleine twee maanden geleden in Europa begon.

De Wereldgezondheidsorganisatie riep apenpokken vorige week uit tot een wereldwijde gezondheidscrisis. Wie het virus oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaat uitslag met blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet heel erg ziek van een infectie.

