Biden terug in isolatie na positieve coronatest

De Amerikaanse president Joe Biden keert terug in strikte isolatie omdat hij opnieuw positief is getest op corona, na een reeks negatieve testen.

Volgens zijn arts voelt de 79-jarige president zich "vrij goed" en is een speciale behandeling op dit moment niet nodig.

Biden was enkele dagen geleden weer in het openbaar verschenen na bijna een week isolatie. Hij werd, nadat hij voor het eerst positief was getest, behandeld met het antiviraal medicijn Paxlovid.

