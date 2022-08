Aanvaller Tissoudali mist WK vanwege zware knieblessure

De Amsterdamse aanvaller Tarik Tissoudali van AA Gent staat een half jaar aan de kant en mist ook het WK van eind dit jaar in Qatar.

De Marokkaanse international heeft de voorste kruisband van zijn rechterknie gescheurd. Dat gebeurde zaterdag tijdens de eerste helft van de Belgische competitiewedstrijd tegen STVV (1-1).

Tissoudali (29) verliet het stadion van Gent op krukken. Een MRI-scan in het ziekenhuis wees uit dat hij een gescheurde kruisband heeft, die hem minimaal zes maanden aan de kant houdt. Tissoudali wordt binnenkort geopereerd.

De oud-speler van onder meer Telstar, SC Cambuur, VVV-Venlo en De Graafschap speelt sinds 2020 voor AA Gent. Vorig seizoen maakte hij 21 doelpunten in de Belgische competitie. Tissoudali kreeg de Ebbenhouten Schoen, de prijs voor de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in de hoogste klasse.



Dromen

De geboren Amsterdammer hielp Marokko eerder dit jaar aan een ticket voor het WK. In de play-offs scoorde Tissoudali in beide wedstrijden tegen Congo. Marokko speelt op de mondiale eindronde in groep F tegen België, Canada en Kroatië.

"Ik kan minstens zes maanden niet voetballen. Veel dromen vallen weg, maar Allah heeft altijd een beter plan dan mijn eigen plannen", schrijft de aanvaller op Instagram. "Ik beloof dat ik sterker terugkom."

