Vier jaar cel voor bankier wegens verduisteren cliëntengelden

Het hof van Beroep in Rabat heeft een voormalige bankdirecteur veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar wegens fraude en het verduisteren van geld van klanten.

De verdachte werd in eerste aanleg veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf maar dat vond de rechter in hoger beroep te laag, gezien de ernst van de feiten.

De zaak kwam in 2019 aan het licht nadat het filiaal van Crédit Agricole in Had Kourt, provincie Sidi Kacem, werd doorgelicht op verzoek van het hoofdkantoor. Inspecteurs ontdekten onregelmatigheden in het beheer van gelden en concludeerden dat er geld was verduisterd.

De bankier opende spookrekeningen en sluisde op die manier geld door van nietsvermoedende klanten.

