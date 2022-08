Nador: 2500 migranten maken zich op voor nieuwe grensbestorming

Zo'n 2.500 sub-Sahara-migranten zijn er in geslaagd de Noord-Marokkaanse stad Nador te bereiken en maken zich nu op om het grenshek van de Spaanse exclave Melilla te bestormen.

Dat meldt het Spaanse dagblad La Razón aan de hand van lokale bronnen.

De groep clandestiene migranten bestaat voornamelijk uit Soedanezen en houdt zich momenteel op in de bossen rondom de grensovergang en heeft zich net zoals tijdens de grensbestorming eind juni opgesplitst in twee groepen.

Volgens bronnen van La Razón hebben de migranten grote sommen geld betaald aan mensensmokkelaars in Algerije en is de groep vastberaden om de oversteek naar het Spaanse grondgebied te maken.



Onder de bronnen van het dagblad zitten onder meer Soedanese migranten die eerder door Spaanse grensbeveiligers werden opgepakt. De grote groep migranten worden aangestuurd door leiders die volgens het dagblad "paramilitaire training" hebben gekregen en er niet voor terugdeinzen om Marokkaanse en Spaanse veiligheidstroepen met geweld aan te vallen.

De groep migranten bestaat naast Soedanezen ook uit inwoners van Tsjaad, Niger, Mali en Algerije. De groep is wederom in Marokko terecht gekomen na een reis via Libië en Algerije.

