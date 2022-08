Agadir kampt met ongekend watertekort

In de regio Agadir wordt de waterschaarste steeds kritieker en zijn de autoriteiten bezig met een noodplan.

Als gevolg van de ernstige droogte kampen veel regio's in Marokko momenteel met een ongekend waterschaarste en in Agadir heeft het watertekort inmiddels alarmerende drempels bereikt.

De reserves in stuwdammen zijn slechts voor 13 procent gevuld, de laagste stand ooit, en dat brengt ook de stroomvoorziening in gevaar. Maar ook in andere dammen staat het waterpeil extreem laag. De stuwdam van Ibn Tachfine is slechts 15,6 procent gevuld, vorig jaar was dit nog 23 procent. De Abdelmoumendam is maar voor 1,3 procent gevuld, tegenover 12,3 procent een jaar geleden.

Door klimaatverandering zal de druk op de watervoorraden de komende jaren alleen maar toenemen en dat voorspelt rampzalige scenario's voor bewoners en de landbouw.

Het stadsbestuur in de regio Agadir heeft vorige week een spoedvergadering gehouden om maatregelen te nemen. Naast een bewustmakingscampagne om bewoners op te roepen minder water te gebruiken wordt ook een plan voor rantsoenering overwogen.

