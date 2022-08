Marokko: Lesieur Cristal verlaagt prijzen bakoliën

De Marokkaanse fabrikant van tafeloliën Lesieur Cristal heeft de prijzen voor haar producten met gemiddeld 15 procent verlaagd.

Dat meldt het bedrijf maandag in een persbericht.

De Marokkaanse dochteronderneming van de Franse multinational Sofiprotéol verhoogde begin vorig jaar de prijzen voor tafeloliën als gevolg van internationale prijsstijgingen en duurder wordende grondstoffen. De Russische inval in Oekraïne zorgde daarboven op voor nog meer chaos bij de handel in plantaardige oliën.

Oekraïne is wereldwijd de grootste leverancier van zonnebloemolie en ook een belangrijke producent van raapzaad. Door de oorlog daar worden veel minder van deze producten verscheept. Koolzaad en soja waren al moeilijker verkrijgbaar door droogte in Canada en Zuid-Amerika.

In anderhalf jaar tijd is de prijs van kookolie in Marokko meer dan verdubbeld maar de sector in het land heeft die immense prijsverhoging nog niet geheel doorberekend aan consumenten, daar dreigt binnenkort verandering in te komen omdat langetermijnafspraken ten einde gaan komen.

De prijsverlaging is ook een reactie op het besluit van de regering om de invoerrechten op oliehoudende zaden tijdelijk op te schorten. De regering hoopt daarmee de fluctuaties in de bevoorrading en de consumentenprijs te voorkomen.

