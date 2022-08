Handelsvolume Marokko en Israël opgelopen tot 62,3 miljoen euro

marokko 1 aug 11:15

Het handelsvolume tussen Marokko en Israël is in de eerste helft van 2022 opgelopen tot € 62,3 miljoen, waarvan 12 miljoen in de maand juni.

Dat blijkt uit gegevens van het Israëlische Centrale Bureau voor de Statistiek. De twee landen knoopten in december 2020 betrekkingen aan en spraken af om de samenwerking op het gebied van handel, burgerluchtvaart, defensie, zorg en onderwijs te verbeteren. Israël normaliseerde in datzelfde jaar ook de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein. Dat gebeurde als onderdeel van de Abraham-akkoorden, onder auspiciën van de Verenigde Staten (VS). Met Bahrein en Egypte onderhield Israël al betrekkingen.

De handel tussen de Emiraten en Israël is sinds de normalisering gegroeid met 97 procent tot 1,03 miljard dollar. De handel met Jordanië steeg met 49 procent naar 151,6 miljoen dollar en die met Egypte met 17 procent naar 88,5 miljoen dollar. Marokko en Israël zijn van plan het handelsvolume te verviervoudigen naar zo'n 500 miljoen dollar of meer. © MAROKKO.NL 2022