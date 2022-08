El Ahmadi (37) sluit zijn voetbalcarrière af

Karim El Ahmadi heeft zijn voetbalcarrière afgesloten. De Marokkaanse middenvelder, afkomstig uit Enschede, vertrok begin dit jaar bij de Saoedische club Al-Ittihad.

"Ik heb er een paar maanden over na kunnen denken. Het is nu officieel dat ik wil gaan stoppen met voetballen", zei de 37-jarige El Ahmadi bij ESPN, waar hij de analyse verzorgde bij de oefenwedstrijd van zijn oude club Feyenoord tegen Osasuna.

"Ik voel me nog wel goed om eerlijk te zijn. Maar ik heb vier jaar in Saoedi-Arabië gezeten en in Nederland eigenlijk alles meegemaakt. Dan kom je op een leeftijd... Ik heb een mooie carrière gehad, het waren mooie tijden. Nu is het tijd voor iets nieuws. Ik ga me focussen op dingen na het voetbal."

El Ahmadi brak in de Eredivisie door bij FC Twente. Hij speelde daarna meerdere periodes voor Feyenoord, waarmee hij landskampioen werd in 2017 en ook de KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal veroverde. De Marokkaanse international voetbalde daarnaast voor de Engelse club Aston Villa en in de Verenigde Arabische Emiraten voor Al-Ahli.

