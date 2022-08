Voormalige terrorist benoemd tot minister in Somalië

Somalië heeft een voormalige terrorist aangesteld als minister van religieuze zaken in een nieuwe regering.

Mukhtar Robow Ali, ook bekend als Abu Mansur, is plaatsvervangend leider geweest van al-Shabaab, een groepering die al tientallen jaren geweld zaait in de Hoorn van Afrika.

Hij was een hooggeplaatste strijder van de aan terreurbeweging al-Qaeda verbonden militante groepering. De 52-jarige verliet al-Shabaab, dat hij mede oprichtte, in 2013 na een langlopend conflict met de leider en nam er afstand van. De Verenigde Staten hadden een premie van 5 miljoen dollar op zijn hoofd gezet tot hij al-Shabaab vaarwel zegde.

De in mei verkozen president Hassan Sheikh Mohamud heeft beloofd de strijd aan te gaan met de opstandelingen van al-Shabaab. Sommige analisten stellen dat de 52-jarige nieuwe minister zou kunnen helpen bij het versterken van de regeringstroepen in zijn geboortestreek Bakool, waar de rebellen grote gebieden in handen hebben.

