Wapenstilstand in Jemen opnieuw verlengd

De wapenstilstand in Jemen die sinds begin april van kracht is, wordt opnieuw met twee maanden verlengd, meldt VN-gezant voor Jemen Hans Grundberg.

De strijdende partijen gingen al twee keer eerder akkoord met eenzelfde verlenging. Hij had aangedrongen op zes maanden.

De nieuwe verlenging tot 2 oktober "bevat een verbintenis van de partijen om de onderhandelingen te intensiveren om zo snel mogelijk tot een brede wapenstilstand te komen", aldus de VN-gezant.

Een uitgebreide wapenstilstand zou betrekking hebben op uitbetaling van ambtenarensalarissen, heropening van wegen en meer vluchten vanuit de hoofdstad Sanaa. Ook zouden er afspraken moeten worden gemaakt over meer brandstofleveringen.



De Europese Unie stelt dat de wapenstilstand sinds 2 april tastbare voordelen heeft opgeleverd voor Jemenieten en reageert verheugd. Het landenblok prijst de leiders die de stap hebben gezet, maar vraagt ook om meer actie.

Bijna acht jaar woedt de oorlog inmiddels in Jemen, het Aziatische land verkeert in een van de grootste humanitaire crises ter wereld. De burgeroorlog brak uit nadat de door Iran gesteunde Houthi-rebellen de hoofdstad in 2014 hadden ingenomen en de Jemenitische regering een tegenactie begon geholpen door Saoedi-Arabië en andere Arabische landen. Het conflict heeft meer dan 150.000 levens geëist en miljoenen uit hun huis verdreven.

© ANP 2022