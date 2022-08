De inkomsten uit directe buitenlandse investeringen (FDI) zijn in het eerste half jaar van 2022 toegenomen tot 21,5 miljard DH, een toename van 44,3 procent

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Marokkaanse deviezenkantoor.

In dezelfde periode is het totaal aan Marokkaanse directe investeringen in het buitenland (IDME) gedaald tot 8,6 miljard DH, 19,8 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

