Marokko en Niger trekken samen op tegen mensenhandel

Marokko en Niger hebben maandag een overeenkomst gesloten om de samenwerking tegen mensenhandel te intensiveren.

De overeenkomst werd maandag in Rabat ondertekend door de Marokkaanse minister Abdellatif Ouahbi (Justitie) en Moumouni Hamidou (Nigeraanse Nationale Coördinatiecommissie tegen mensenhandel).

De nieuwe overeenkomst werd gesloten ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Mensenhandel en moet leiden tot de uitwisseling van onderlinge ervaringen in de strijd tegen mensenhandel en migrantensmokkel.

Minister Ouahbi benadrukte dat Marokko een nationale strategie inzake immigratie, asiel en mensenhandel heeft ontwikkeld en dat daardoor een betere wettelijke definitie van mensenhandel is vastgesteld die in overeenstemming is met internationale normen.



Volgens de minister is het aangaan van bilaterale en multilaterale internationale verdragen een belangrijke stap om criminele mensensmokkelnetwerken de pas af te snijden. Volgens Ouahbi heeft zijn ministerie met 79 landen een justitiële samenwerkingsovereenkomsten gesloten.

Ook Hamidou benadrukte het belang van de samenwerkingsovereenkomst en prees Marokko voor de aanzienlijke ervaring die het land heeft in de strijd tegen mensenhandel.



De ondertekening van de overeenkomst komt enkele weken nadat duizenden sub-Sahara-migranten de Spaans-Marokkaanse grens bestormden. Daarbij kwamen minstens 23 mensen om het leven. Aan Marokkaanse kant werden grensbewakers verrast door de menigte en circa 160 grensbewakers raakten er gewond.

De Spaanse exclaves Melilla en Ceuta in het noorden van Afrika zijn een geliefd doel van illegale migranten, die vooral uit Soedan, Mali, Tsjaad, Nigeria en Niger komen. Migranten kunnen via de Spaanse stadsexclaves de Europese Unie (EU) bereiken en asiel aanvragen zonder zelf de Middellandse Zee te hoeven oversteken.

