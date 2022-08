Israël start met bouw ambassade in Rabat

Israël is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van hun ambassade in Rabat.

Dat meldt de Israëlische ambassadeur David Govrin dinsdag.

Het Israëlische Liaison Office zal de komende maanden worden omgevormd tot een volledige ambassade. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een Marokkaans bouwbedrijf ingehuurd.

De komst van de ambassade werd begin vorig jaar al aangekondigd en vormt het hoogtepunt van de in 2020 ondertekende normaliseringsovereenkomst met Israël.

Op dit moment, en sinds de hervatting van hun betrekkingen, is Israël in Marokko vertegenwoordigd met een verbindingsbureau (Liaison Office) dat in augustus 2021 in Rabat werd geopend. Het Marokkaanse verbindingsbureau is gevestigd in Tel Aviv en wordt sinds februari 2021 geleid door de officieuze Marokkaanse ambassadeur Abderrahim Beyyoud.

Ook Marokko is van plan het verbindingskantoor in Israël om te zetten tot ambassade. Verwacht wordt dat de bouwwerkzaamheden tijdens het aanstaande bezoek van buitenlandminister Nasser Bourita aan Tel Aviv zullen worden aangekondigd.



