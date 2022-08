Marokko: keuringsdienst sluit restaurants wegens gebrekkige hygiëne

De autoriteiten in Noord-Marokko hebben de afgelopen dagen meerdere horecagelegenheden gesloten wegens slechte hygiëne.

Het gaast om restaurants in Oued Laou, M'diq en Fnideq in de regio Tetouan.

Bij controles van voedingswarenautoriteit ONSSA werden schendingen van de voedselhygiëne en niet-naleving van de gezondheidsregels geconstateerd.

Het is niet duidelijk om welke eetgelegenheden het gaat maar volgens het persbericht waren de overtredingen zo ernstig dat de tenten per direct op slot moesten. In voorgaande jaren moesten enkele uitbaters zelfs voor de rechtbank verschijnen, zoals ook recent het geval was in de populaire toeristenoord Ouzoud. Een klant trof maden aan in een bord Tajine. Het restaurant werd gesloten en de eigenaar werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden en het betalen van een geldboete van 25.000 DH (€ 2.350).



Marokko wordt momenteel overspoeld door binnenlandse en buitenlandse toeristen en de toestroom van bezoekers zorgt voor meer drukte in horecagelegenheden en dat gaat soms ten koste van de hygiënevoorschriften.

ONSSA roept consumenten op waakzaam te blijven, vooral gedurende warme en drukke dagen. Een goedlopende zaak is geen garantie voor vers voedsel of een goede naleving van de hygiënevoorschriften.

