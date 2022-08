Vader van in Marokko gearresteerde Fransman doet beroep op regering om uitlevering aan VS te voorkomen

De vader van de in Marokko opgepakte Fransman Sébastien Raoult heeft maandag de Franse regering opgeroepen om zijn uitlevering vanuit Marokko aan de Verenigde Staten (VS) te voorkomen.

De 21-jarige Raoult wordt door de Amerikaanse autoriteiten gezocht voor zijn vermeende betrokkenheid bij een cybercriminaliteitszaak en zit momenteel vast in Rabat.

De Fransman werd eind mei opgepakt op de luchthaven van Rabat-Salé omdat hij het onderwerp was van een internationaal aanhoudingsbevel (red notice) dat door Interpol was uitgevaardigd, op verzoek van de Amerikaanse justitie. Hij wordt door de VS beschuldigd van cyberpiraterij tegen Amerikaanse bedrijven, waaronder Microsoft.

"Ik vraag premier Elisabeth Borne om contact op te nemen met de Amerikanen om hun vervolging in Amerika stop te zetten, zodat mijn zoon in Frankrijk kan worden berecht en zijn onschuld kan bewijzen", luidt het begoot van de 63-jarige Paul Raoult.



Raoult is er van overtuigd dat zijn zoon onschuldig is en pleit voor een eerlijk proces. "Mijn zoon genoot niet van de rechtsbescherming van Frankrijk en Frankrijk past het bevoegdheidsbeginsel niet toe", betreurde hij.

De vader van Sébastien roept de Franse justitieminister Eric Dupond-Moretti op om uit "zijn stilzwijgen" te komen en ervoor te zorgen dat zijn zoon terugkeert naar Frankrijk, waar hij kan worden berecht. Zijn zoon riskeert in de VS een gevangenisstraf van 116 jaar.

