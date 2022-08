VS stelt nieuwe zaakgelastigde aan voor ambassade in Marokko

Aimee Cutrona is de nieuwe zaakgelastigde bij de Amerikaanse ambassade in Marokko, dat meldt het diplomatieke kantoor in Rabat.

Cutrona vervangt David Greene als zaakgelastigde. Hij speelde een centrale rol bij de totstandkoming van de tripartiete overeenkomst tussen Marokko, de Verenigde Staten en Israël die uiteindelijk leidden tot de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara en de ondertekening van de normaliseringsovereenkomst met Israel. Greene legde in juli zijn functie neer.

Voordat Cutrona in Rabat aankwam bekleedde ze de functie van plaatsvervangend staatssecretaris voor de Levant. Ze was van 2016 tot 2019 ook directeur van het Bureau of Levant Affairs bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en plaatsvervangend hoofd van de missie bij de Amerikaanse ambassade in Bahrein.

Cutrona begon haar diplomatieke carrière in 1999, eerst in Addis Abeba in Ethiopië, daarna in El Salvador, Qatar en Egypte, aldus de verklaring. Ze bekleedde ook verschillende verantwoordelijkheden op centraal niveau in Washington.

