Felicitatieboodschap van Poetin aan koning Mohammed VI

De Russische president Vladimir Poetin heeft de Marokkaanse koning Mohammed VI gefeliciteerd met zijn 23e verjaardag van zijn troonbestijging.

De Russische leider wenste de Marokkaanse monarch "veel succes", "een goede gezondheid" en "voorspoed aan het Marokkaanse volk.".

"De Russisch-Marokkaanse betrekkingen zijn gebaseerd op goede tradities van vriendschap en wederzijds respect. Ik ben er zeker van dat de verdere ontwikkeling van constructieve bilaterale samenwerking op verschillende gebieden beantwoordt aan de fundamentele belangen van de volkeren van onze landen, in de richting gaat van consolidering van veiligheid en stabiliteit in Afrika en het Midden-Oosten.", aldus Poetin in zijn boodschap aan Mohammed VI.

Zaterdag vond in Marokko troondag plaats en werd stil gestaan bij de verjaardag van de troonbestijging van M6. De dag verliep ingetogen omdat alle vieringen werden geannuleerd, in verband met het coronavirus.

Wel ging de traditionele koninklijke toespraak door.

