Verdeelplan watertekort: Marrakech dwingt schoonmaakbedrijven om afvalwater te gebruiken

De autoriteiten in Marrakech gaan schoonmaakbedrijven verplichten om gezuiverd afvalwater te gebruiken voor schoonmaakwerkzaamheden in de stad.

Dat heeft de gouverneur van Marrakech-Safi, Karim Kassi Lahlou, dinsdag bekend gemaakt.

Met de maatregel zal dagelijks 500 kubieke meter water worden bespaard. De gouverneur heeft de gemeenten in zijn regio opgeroepen haast te maken met de plannen om water te rantsoeneren.

Veel regio's in Marokko kampen met waterschaarste en autoriteiten nemen maatregelen om waterverspilling tegen te gaan. In Agadir, waar het watertekort kritieke vormen aanneemt, wordt gewerkt aan een noodplan en in veel andere steden worden maatregelen genomen zoals de sluiting van autowasstraten.



De landelijke overheid is eerder dit jaar al begonnen met een verdeelplan en is onlangs gestart met een campagne tegen waterverspilling. "De campagne is gericht op de hele bevolking, zowel stedelingen als mensen op het platteland, maar ook boeren.", meldde het Ministerie van Uitrusting en Water in een verklaring.

"Marokko bevindt zich in een waternoodsituatie", waarschuwt het ministerie. Watervoorraden nemen af terwijl het waterverbruik juist toeneemt.

© MAROKKO.NL 2022