VN: Rwanda steunt rebellengroepering M23 in Oost-Congo

De Rwandese regering steunt de rebellengroepering M23 met geld en militairen in het oosten van de Democratische Republiek Congo.

Volgens de Verenigde Naties hebben Rwandese militairen tussen november 2021 en juni dit jaar militaire operaties uitgevoerd in Congo.

Rwanda ontkent zelf al langer de rebellen te steunen, maar de Congolese regering beschuldigt de regering van president Paul Kagame ervan de rebellen te helpen. De Rwandese soldaten zouden samen met militieleden van M23 aanvallen hebben uitgevoerd op het Congolese leger en milities die actief zijn in Oost-Congo, aldus de VN.

De M23-rebellen zijn in mei een groot offensief begonnen in Oost-Congo. Meerdere dorpen en steden in de buurt van de grenzen met Rwanda en Oeganda zijn veroverd op het Congolese leger. M23 is sinds 2012 actief om mensen van de Tutsi-gemeenschap te beschermen tegen milities van Hutu's. Vanaf 2013 nam het geweld af, maar dit jaar laaide het dus weer op.



In Oost-Congo is het al jaren onrustig. Daar zijn meerdere milities actief, die tegen elkaar en de Congolese autoriteiten vechten, onder meer om de zeggenschap over de mijnen en grondstoffen in de regio. Buurlanden Rwanda en Oeganda worden regelmatig door Congo beschuldigd van het steunen van milities.

Bij aanhoudende demonstraties tegen de VN-vredesmissie (Monusco) zijn eind juli meerdere VN-militairen om het leven gekomen, waaronder twee Marokkaanse blauwhelmen.

© ANP 2022