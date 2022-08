VN-baas bekritiseert 'groteske hebzucht' energiebedrijven

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) Antonio Guterres hekelde wat hij de "groteske hebzucht" noemde van energiebedrijven die profiteren van een energiecrisis.

"Het is immoreel van olie- en gasbedrijven om recordwinsten te maken uit deze energiecrisis over de rug van de armste mensen en gemeenschappen en tegen enorme kosten voor het klimaat", zei Guterres op een persconferentie in New York.

De grootste energiebedrijven ter wereld hebben in het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst behaald van bijna $ 100 miljard. "Deze groteske hebzucht straft de armste en meest kwetsbare mensen en vernietigt tegelijkertijd ons enige gemeenschappelijke huis, de planeet", zei de VN-baas terwijl hij er bij regeringen op aandrong om de "buitensporige" winsten te belasten om kwetsbare mensen te ondersteunen.

Guterres gaf de Russische invasie van Oekraïne en klimaatverandering de schuld van het aanwakkeren van de energiecrisis, evenals de problemen met de voedselvoorziening en de inflatie. Hij drong er bij regeringen op aan om een ​​deel van de meevallers te reserveren om de overgang naar hernieuwbare energiebronnen te versnellen.



"Elk land maakt deel uit van deze energiecrisis en alle landen letten op wat anderen doen. Er is geen plaats voor hypocrisie", zei Guterres.

"Ontwikkelingslanden hebben geen gebrek aan redenen om te investeren in hernieuwbare energiebronnen. Velen van hen leven met de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis, waaronder stormen, bosbranden, overstromingen en droogtes. Wat ze missen, zijn concrete, werkbare opties", aldus Guterres.

