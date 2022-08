Koning Mohammed VI in Frankrijk op bezoek bij zieke moeder

Koning Mohammed VI is vlak na Troondag teruggereisd naar Franrijk om zijn zieke moeder, Lalla Latifa, bij te staan.

Dat meldt nieuwsdienst Jeune Afrique woensdag. De prinses is om medische redenen in Frankrijk maar er is niet bekend gemaakt met welke gezondheidsklachten ze kampt.

Koning Mohammed VI is sinds juni meerdere keren op en neer gereisd tussen Frankrijk en Marokko. Zijn eerste bezoek was om bij te komen van zijn asymptomatische coronabesmetting.

Hij keerde in juli terug naar Marokko ter gelegenheid van het offerfeest Eid al-Adha en keerde na het voorzitten van de ministerraad een paar dagen later weer terug naar Parijs.



Eind juli vloog de koning weer terug naar Rabat voor het voorlezen van de koninklijke toespraak ter gelegenheid van de 23e verjaardag van zijn troonbestijging.

Na een ontmoeting met Abdellatif Jouahiri, directeur van de centrale bank Bank al-Maghrib (BAM), vloog de monarch weer terug naar Parijs om zijn zieke moeder bij te staan.

