Vliegveld Laâyoune: bijna 90.000 passagiers in de 1e helft 2022

In de eerste zes maanden van het jaar vlogen bijna 88.000 passagiers via de luchthaven Hassan I in Laayoune.

Dat meldt de nationale luchthavenautoriteit ONDA donderdag.

Het passagiersaantal is 24 procent lager dan in dezelfde periode van het pre-pandemische 2019, toen maakten 115.000 passagiers gebruik van de luchthaven in de hoofdstad van de Marokkaanse Sahara.

In de eerste zes maanden werden 834 vluchten uitgevoerd, 38 procent minder dan in 2019 (1.337 vluchten). Alleen al in de maand juni verwelkomde de luchthaven 16.503 passagiers, via 152 vluchten.

Volgens ONDA registreerden alle luchthavens in het land in de eerste helft van 2022 in totaal 7.439.275 passagiers, via 70.680 vluchten. De cijfers tonen aan dat het vliegverkeer aan het herstellen is van de coronapandemie, ondanks de late hervatting van het internationaal vliegverkeer op 7 februari.

