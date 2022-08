Organisator na kritiek: Oktoberfest in Casablanca grotendeels 'halal'

Het bierfestival Oktoberfest dat gepland staat voor oktober in Casablanca zal in besloten kring plaatsvinden.

Dat meldt de Duitse organisator van het drankfestijn na alle ophef.

De Duitse Kamer van Koophandel (KvK) kondigde eerder deze week aan dat het Oktoberfest voor het eerst ook in Marokko plaats zal vinden. Op het event dat gehouden zal worden in Bouskoura zal men verschillende soorten bier kunnen proeven en worden meerdere traditionele Duitse gerechten geserveerd.

De aankondiging kon echter op veel weerstand rekenen en een petitie tegen de komst van de bierproeverij is inmiddels 21.000 getekend. Volgens tegenstanders is het bierfeest "in strijd met Marokkaanse gebruiken, Marokkaanse wetten en de islamitische sharia" en ze roepen de Marokkaanse autoriteiten op om de komst van het festival te voorkomen.



Als reactie liet de organisator weten dat het feest grotendeels halal zal zijn maar laat desondanks weten dat het evenement in besloten kring plaats zal vinden. Tickets zijn te koop voor 800 DH voor leden en 1.200 DH voor niet-leden.

De organisator benadrukt ook dat het feest niet bedoeld is om de consumptie van bier in Marokko te promoten maar om ondernemers de kans te geven om te netwerken met andere leden en niet-leden van de KvK. De organisatie verwacht zo'n 300 genodigden en op het menu staan zowel alcoholische als niet-alcoholische drankjes. De aangeboden maaltijden zijn halal.



"Het is waar dat de titel van Oktoberfest verwarrend kan zijn, maar nogmaals, het is geen bierfestival, het evenement is privé en we hadden niet verwacht dat het deze proporties zou aannemen op sociale netwerken", benadrukt de woordvoerder van de KvK.

Gezien het grote aantal aanmeldingen hebben de organisatoren besloten de aankondiging van het evenement te verwijderen van sociale netwerken. De marketing-stop heeft volgens de woordvoerder dus niets te maken met alle kritiek. "Iedereen wilde meedoen en we werden overweldigd door de grote vraag. Het is om deze reden dat we het evenement niet langer promoten".

