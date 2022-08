Onderzoek: een op acht coronapatiënten houdt langdurige klachten

Een op de acht mensen die besmet raken met corona houdt daar Long Covid aan over, wijst grootschalig bevolkingsonderzoek in Nederland uit.

Met andere woorden: ze hebben langdurige klachten. Het gaat dan bijvoorbeeld om pijn op de borst, verlies van reuk en smaak, benauwdheid, vermoeidheid of spierpijn.

Het onderzoek waarvan de resultaten vrijdag zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke blad The Lancet is gedaan door onder meer het UMC Groningen en het Radboudumc. De onderzoekers analyseerden de gezondheidsdata van bijna 13.000 Nederlanders, die regelmatig vragenlijsten over hun gezondheid invulden.

Het onderzoek begon in maart 2020 toen de coronapandemie begon. De onderzoekers vergeleken de klachten van mensen die corona opliepen met de klachten die ze hadden voordat ze besmet raakten. Ook zijn de klachten vergeleken met die van mensen die in dezelfde periode geen corona hadden.



Op die manier konden de onderzoekers rekening houden met veranderingen in klachten door andere oorzaken, legt hoofdonderzoeker Judith Rosmalen van het UMCG uit. "Bijvoorbeeld door de wisseling van seizoenen, doordat mensen nieuwe ziektes ontwikkelden, of doordat de leefomstandigheden door de pandemie en de maatregelen veranderden. Daarom zijn de data van de algemene bevolking onmisbaar."

Rosmalen wil nu de oorzaken van Long Covid verder onderzoeken en in hoeverre mensen met langdurige Covid nog kunnen functioneren, bijvoorbeeld op hun werk. "We vragen ook welke zorg mensen hebben ontvangen en hoe zij deze ervaren", zegt de hoogleraar psychosomatiek. "Met alle data worden zorgpaden ontwikkeld om patiënten de juiste zorg te bieden en de maatschappelijke kosten te berekenen, zowel door de medische kosten als door productiviteitsverlies."

