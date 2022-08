Afrikanen zien levensverwachting met 10 jaar stijgen

De levensverwachting van Afrikanen is sinds het jaar 2000 met gemiddeld tien jaar gestegen.

Het continent registreert daarmee de grootste stijging in de levensverwachting ter wereld, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag.

De gezondheidsgerelateerde levensverwachting wordt uitgedrukt in een cijfer dat het aantal jaren uitdrukt waarin een individu naar verwachting in gezonde toestand zal leven. In 2000 stond dat voor Afrika nog vast op 46 jaar, maar in 2019 is dat cijfer opgelopen naar 56 jaar.

De toename in de afgelopen twee decennia is vooral te danken aan de verbetering van de basisgezondheidsdiensten en toegenomen inspanningen op het gebied van kindergeneeskunde. Ook zijn er sinds 2005 slagen gemaakt in het voorkomen van infectieziekten, onder meer door een betere screening op HIV, tuberculose en malaria.



Afrika ligt nog wel onder het wereldwijde gemiddelde van 64 jaar. Ook waarschuwt de WHO dat de verwoestende impact van de coronapandemie in Afrika de winst die in 2019 kon worden opgetekend, opnieuw negatief zou kunnen beïnvloeden.

Diabetes

De gemaakte vooruitgang op het gebied van infectieziekten werd wel enigszins tenietgedaan door de enorme stijging van het aantal Afrikaanse patiënten met hoge bloeddruk en diabetes. Voor deze laatste twee niet-overdraagbare aandoeningen kan nog winst worden behaald met behandelingen en preventiecampagnes.

Volgens de WHO ondersteunen de meeste Afrikaanse overheden minder dan de helft van het nationale gezondheidsbudget zelf, waardoor er vaak grote hiaten zijn in de budgetten die niet altijd kunnen worden opgevuld met externe donaties.

Enkel Algerije, Kaapverdië, Gabon, Botswana, Eswatini, Zuid-Afrika en de Seychellen doen een financiële bijdrage die hoger ligt dan de helft van het nationale gezondheidsbudget.

